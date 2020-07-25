 

Трамп осудил запрет использования флага конфедератов на военных объектах США

25.07.2020, 3:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент США Дональд Трамп был крайне недоволен решением министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера о запрете использования флагов армии конфедератов на национальных военных объектах, сообщила телекомпания CNN.

По сведениям источников телекомпании, американский лидер «пришел в негодование», узнав о решении главы Пентагона запретить использование боевого знамени, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались с северянами. При этом, по имеющимся у источников данным, Эсперу не грозит увольнение с поста главы Пентагона, несмотря на то, что его отношения с американским лидером в последние месяцы значительно ухудшились, передает ТАСС.

Ранее глава Пентагона опубликовал на своей странице в Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, вывешивание которые допускается на объектах, находящихся в ведении министерства обороны США. Боевого знамени конфедератов в этом перечне нет. В документе подчеркивается, что новые правила не распространяются на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства, где демонстрация флага «не может рассматриваться как поддержка этого флага министерством обороны» Соединенных Штатов.

Напомним, в июне начальник штаба ВМС США адмирал Майк Килдей поручил подготовить распоряжение о запрете использования флага конфедератов «во всех публичных и рабочих местах флота, в зданиях, на кораблях, самолетах и подводных лодках».

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

На этом фоне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США, среди которых есть фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889). Позже Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе.

Кроме того, министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить возможность переименования американских военных баз, названных в честь конфедератов. Глава КНШ ВС США генерал Марк Милли поддержал переименование баз с именами конфедератов.

Президент США Дональд Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов американские военные базы, призвав американцев «защитить и сохранить свою историю, свое наследие и своих великих героев».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.





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