Трамп подписал указы, чтобы понизить цены на лекарства

25.07.2020, 3:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, целью которых является снижение цен на лекарства.

Первый указ разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран. Второй – обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Третий указ направлен на снижение стоимости инсулина. Четвертый обязывает государственную страховую программу Medicare приобретать медикаменты по тем же ценам, что платят иные государства.

Трамп сообщил, что ведущий фармацевтические компании США попросили организовать встречу с ним, чтобы обсудить вопрос о снижении цен.

Ассоциация фармацевтических компаний США (PhRMA) опубликовала заявление, в котором критически оценила действия президента Трампа.

Аналитики скептически оценивают шансы на то, что эти указы окажут существенное воздействие на действия производителей фармацевтической продукции.