 

Трамп подписал указы, чтобы понизить цены на лекарства

25.07.2020, 3:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, целью которых является снижение цен на лекарства.

Первый указ разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран. Второй – обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Третий указ направлен на снижение стоимости инсулина. Четвертый обязывает государственную страховую программу Medicare приобретать медикаменты по тем же ценам, что платят иные государства.

Трамп сообщил, что ведущий фармацевтические компании США попросили организовать встречу с ним, чтобы обсудить вопрос о снижении цен.

Ассоциация фармацевтических компаний США (PhRMA) опубликовала заявление, в котором критически оценила действия президента Трампа.

Аналитики скептически оценивают шансы на то, что эти указы окажут существенное воздействие на действия производителей фармацевтической продукции.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Сенатор объяснил мотивы введения Британией новых санкций против России

14.07 / Учёные выяснили – иммунитет к COVID-19 может исчезнуть через несколько месяцев

03.07 / Повышенный радиоактивный фон над Европой связали с ядерным реактором

02.07 / Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

09.07 / СМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами

26.06 / “Мощный сигнал для России”. Трамп заявил, что США могут отправить часть своих военных из Германии в Польшу

13.07 / Десятки университетов поддержали требование отменить указ Трампа об иностранных студентах

27.06 / В Киеве мужчина залез на крышу поезда и загорелся, очевидцы сняли видео

24.06 / Пушков ответил на цинизм западных СМИ по поводу парада Победы

01.07 / “В соответствии с постановлением правительства”. В Киеве усиливают противоэпидемические меры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска