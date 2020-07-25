Полковник СБУ о переговорах с луцким террористом: Есть переговорщики, они специально обучены. А у Коваля какой опыт?

25.07.2020, 3:26, Новости дня

У первого заместителя главы Нацполиции Украины Евгения Коваля, который вел переговоры с захватившим 21 июля в Луцке автобус с заложниками Максимом Кривошем, нет для этого достаточного опыта.

Об этом народный депутат от “Голоса”, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко заявил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 24 июля.

“Да, Коваль молодец, что он договорился с этим Кривошем. А если бы не договорился? Ведь есть профессиональные переговорщики, они специально обучены, они чувствуют террориста, видят его поведение, могут реагировать на его реплики. Они не раз моделировали подобные ситуации. А у Коваля какой опыт?” – сказал он.

Нардеп отметил – хорошо, что Кривош сдался.

“А если бы нет? Потом мы спросили бы: “Почему, имея целый штат переговорщиков (в каждом областном управлении СБУ они есть, в центральном управлении их несколько), с террористом общался Коваль?” Хорошо, что все так закончилось, а если бы было серьезнее? Тем более, когда принимается команда на штурм. Может произойти взрыв, люди должны спасти заложников и защитить себя. Один из факторов принятия решения о штурме – это психологическое состояние самого террориста: на что он готов – не готов, уверен он в себе – не уверен. И это решение должен принять профессионал. Вы представляете, чего может стоить ошибка?” – отметил Костенко.

Он подчеркнул, что “сантехник должен чинить трубы, а не розетку”.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек.

Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм “Земляне”. После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.

Переговоры с Кривошем в непосредственной близости от него вел Коваль. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждал, что об освобождении первых трех заложников договорился именно первый замглавы Нацполиции. Позже Геращенко изменил свой пост в Facebook, отметив, что Коваль “забрал заложников”.

В один из моментов Кривош выстрелил, когда Коваль находился рядом.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).