“В транспорт до сих пор сесть не могу”. Заложница луцкого террориста рассказала, как себя чувствует

25.07.2020, 3:26, Новости дня

Жительница Луцка Оксана Ж., которая 21 июля оказалась заложницей террориста Максима Кривоша, до сих пор чувствует себя не очень хорошо, боится пользоваться общественным транспортом и находиться в людных местах. Об этом женщина рассказала агентству “ВолиньPost”.

После 12 часов сидения в автобусе у Оксаны поднялось давление. Она не могла заснуть, сильно болела голова. Сейчас ей приходится принимать сильные успокоительные.

Ее муж, которому Кривош приказал подпирать заднюю дверь автобуса, жалуется на боли в травмированной ноге. Все время, пока автобус находился под контролем террориста, супруги провели, держась за руки.

Ж. нашла психолога для себя и мужа и еще одного – для их девятилетней дочери, которая была дома и, узнав о том, что происходит, пережила сильный стресс.

Оксана рассказала, что семья намерена на несколько дней поехать в село, где нет интернета.

“В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти просто в магазин, в людное место, боюсь громких звуков”, – призналась бывшая заложница.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).