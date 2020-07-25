Вывозной рейс с россиянами вылетел из ЮАР в Москву

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25.07.2020, 2:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГруппа российских граждан в пятницу вылетела вывозным рейсом из Южно-Африканской Республики на Родину, сообщило генеральное консульство РФ в Кейптауне.

«При непосредственном содействии сотрудников генконсульства РФ в Кейптауне на борт самолета авиакомпании Emirates Airlines, выполняющего вывозной рейс по маршруту Йоханнесбург – Дубаи – Москва, поднялись 18 россиян, вынужденно задержавшихся в ЮАР из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса», – отмечается в заявлении на странице генконсульства РФ в соцсети Facebook.

Этим же рейсом вылетели четыре гражданина ЮАР, направляющиеся в Россию.

Ранее прилетевших вывозными рейсами россиян обязали соблюдать 14-дневную изоляцию.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.





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