Кристофер Лидделл может стать главой ОЭСР
25.07.2020, 2:20, Новости дня
США планируют номинировать на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Кристофера Лидделла, заместителя главы аппарата Белого дома. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
Лидделл, родившийся в Новой Зеландии, и имеющий двойное гражданство, отвечает за вопросы политической координации. Ранее он занимал высокие посты в корпорациях Microsoft и General Motors.
Членами ОЭСР являются 37 демократических государств с развитыми экономику, на долю которых приходится более 60% мирового ВВП. Эта организация создана для поддержки экономического роста, благосостояния и устойчивого развития.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет