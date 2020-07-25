Кристофер Лидделл может стать главой ОЭСР

25.07.2020, 2:20, Новости дня

США планируют номинировать на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Кристофера Лидделла, заместителя главы аппарата Белого дома. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Лидделл, родившийся в Новой Зеландии, и имеющий двойное гражданство, отвечает за вопросы политической координации. Ранее он занимал высокие посты в корпорациях Microsoft и General Motors.

Членами ОЭСР являются 37 демократических государств с развитыми экономику, на долю которых приходится более 60% мирового ВВП. Эта организация создана для поддержки экономического роста, благосостояния и устойчивого развития.