 

Кристофер Лидделл может стать главой ОЭСР

25.07.2020, 2:20, Новости дня

США планируют номинировать на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Кристофера Лидделла, заместителя главы аппарата Белого дома. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Лидделл, родившийся в Новой Зеландии, и имеющий двойное гражданство, отвечает за вопросы политической координации. Ранее он занимал высокие посты в корпорациях Microsoft и General Motors.

Членами ОЭСР являются 37 демократических государств с развитыми экономику, на долю которых приходится более 60% мирового ВВП. Эта организация создана для поддержки экономического роста, благосостояния и устойчивого развития.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / “Динамо” обыграло главного конкурента за второе место УПЛ

27.06 / Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков

15.07 / Всероссийским дайджестом вакансий воспользовались 10 тыс. выпускников

26.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

02.07 / Infobae – лазейки в законах превратили Украину в «онлайн-магазин по продаже детей»

21.07 / Hill – не присоединяясь к лунной миссии NASA, РФ совершает большую ошибку

27.06 / В РПЦ прояснили свою позицию по трансгендерам и геям

20.07 / В Мытищах обнаружили чернику с цезием

20.07 / Китайское агентство присвоило «Газпромбанку» наивысший рейтинг

12.07 / Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска