Valeurs actuelles – из жертвы полицейского произвола в насильники — новые факты бросают тень на антирасистские протесты во Франции

25.07.2020, 1:20, Новости дня

Французское правосудие установило, что Адама Траоре, погибший после ареста полицейскими в 2016 году и ставший символом полицейского расизма и произвола во Франции, совершал акты сексуального насилия по отношению к своему сокамернику, пишет Valleurs actuelles. Как отмечает издание, эта новость вызвала шок у французской публики и заставила усомниться в организаторах многотысячных антирасистких демонстраций, организованных родственниками Траоре по всей стране.



Reuters

В мае 2016 года, за два месяца до своей смерти, Адама Траоре* был обвинён своим сокамерником в тюрьме Осни в изнасиловании, пишет Valleurs actuelles со ссылкой на расследования французских СМИ. Как отмечает издание, следствие по делу не состоялось из-за смерти обвиняемого, однако Комиссия по возмещению ущерба жертвам преступлений, установила факт преступления.

Как передаёт журнал, после этих «впечатляющих откровений» социальные сети «вспыхнули», а пользователи сети не скрывают своего гнева. Если одни были поражены тем фактом, что «уже почти год поддерживают сестру насильника», и отметили, что «предпочитают в это не верить», другие задались вопросом о назначении средств фонда поддержки, созданного близкими Траоре и потребовали изъять их и направить на компенсацию ущерба жертве. «Французский налогоплательщик не должен платить за зверства сексуального преступника», — негодует один из интернет-пользователей.

Кроме того, новые факты стали поводом вспомнить о «послужном списке» семьи погибшего. «Это хорошая тема для обсуждения, потому что, возможно, это семья с самым большим числом преступников во Франции», — подчеркнул один из пользователей сети, сопроводив это утверждение списком обвинений, предъявленных членам семьи Траоре.

Член партии «Национальное объединение» Жульен Одуль, в свою очередь, обратился напрямую ко «всем феминисткам левого толка, вышедшим на улицу, чтобы защитить память насильника».

Je pense à toutes ces féministes gauchistes qui sont descendues dans la rue pour défendre la mémoire d’un violeur… #AdamaVioleur pic.twitter.com/J7SGtxB99z

— Julien Odoul (@JulienOdoul) July 22, 2020

С той же позиции выступила «феминистская, идентитаристская и нонконформисткая» группа «Немезида». «Мы видели, как некоторые из феминисток заняли позицию в пользу Адамы и вышли на демонстрацию вместе с Ассой Траоре. Но если учесть, что предполагаемый насильник имееет права на зищиту, как Дарманен**, то почему мы видели, как они выходят на марш за Адаму?» — негодует коллектив.

*Смерть темнокожего француза Адамы Траоре после ареста полицейскими в 2016 году послужила причиной массовых акций протестов против полицейского произвола во Франции в последние месяцы. Организатором акций выступала сестра погибшего.

** Жеральд Дарманен — министр внутренних дел Франции