NBC – «как ураган пятой категории» — COVID-19 стал катастрофой для пожилых американцев

25.07.2020, 1:20, Новости дня

Эпидемия коронавируса поражает всё больше пожилых граждан США. По словам представителей здравоохранения, во многом это связано с тем, что ситуации в домах престарелых не уделяется достаточного внимания. Проблема особенно остро ощущается во Флориде, где возраст каждого пятого жителя превышает 65 лет, передаёт NBC News.

Те-Виллиджис в Центральной Флориде служит домом для примерно 51 тыс. пенсионеров. Госпитализация жителей региона с COVID-19 увеличилось почти на 40% всего за три дня.

МАЙКЛ ЛАУЗАРДО, помощник директора Института изучения зарождающихся патогенов при Флоридском университете: Пожилым людям необходимо понять, что этот вирус очень избирательный. Он действительно выбирает представителей старшего поколения.

КЕЙТ СМИТ СЛОАН, исполнительный директор и председатель компании LeadingAge: Это катастрофа. Это бедствие…

Кейт Смит Слоан отстаивает интересы самых слабозащищённых (слоёв населения. — ИноТВ).

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC News: Насколько плохо обстоят дела для пожилых людей в нашей стране?

КЕЙТ СМИТ СЛОАН: Мы описываем ситуацию, как ураган пятой категории.

95-летняя Мария-Луиса Квейвас умерла от коронавируса. Семья подозревает, что она подхватила COVID от дежурной медсестры, которая невольно распространяла не проявляющееся у неё заболевание.

ЖЕНЩИНА: Единственные люди, имевшие доступ (к Марии-Луис Квейвас — ИноТВ), — медсёстры и люди, которые работали там.

Сотрудники здравоохранения говорят, что справиться с проблемой заражения среди стариков сложно. Во много потому, что дома престарелых упускаются из виду, говорит бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Томас Фриден.

ТОМАС ФРИДЕН, экс-директор CDC: Мы летим вслепую посреди худшей пандемии последних ста лет.

Во Флориде, где каждый пятый житель старше 65 лет, проблема особенно остро ощущается в учреждениях долговременного ухода. И ситуация осложняется. Число инфицированных обитателей и работников в домах престарелых выросло более чем в два раза за последние три недели. Вот, что сегодня об этом заявил губернатор штата.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Мы не можем позволить, чтобы заражённых пациентов отправляли обратно в учреждения долговременного ухода, если там отсутствует возможность изолировать их должным образом.

КЕРРИ САНДЕРС: Сегодня вечером анализ, проведённый NBC News на основе публичной информации, показал, что число связанных с COVID смертей среди обитателей учреждений долговременного ухода превышает 56 тысяч.

Дата выхода в эфир 21 июля 2020 года.