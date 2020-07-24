 

МГ ОБСЕ призвала Баку и Ереван к переговорам по урегулированию конфликта

24.07.2020, 23:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинская группа (МГ) ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению воспользоваться фазой сокращения активных боевых действий и подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения конфликта между этими странами, сообщила МГ ОБСЕ.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (представители России, Франции, США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик приветствовали относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы с 16 июля, передает ТАСС.

«Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Сопредседатели в очередной раз подчеркивают, что в этот затруднительный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы <…> гражданскому населению или критически важной инфраструктуре», – говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

Сопредседатели отметили, что недавние публичные заявления с критикой совместных усилий государств – сопредседателей МГ ОБСЕ и стремлением в одностороннем порядке создать новые «условия» или изменения в формате процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели подтверждают, что политическую волю по достижению прочного мирного урегулирования лучше всего можно продемонстрировать воздержанием от максималистских позиций, строго придерживаться прекращения огня и воздерживаться от провокационных заявлений и действий. Сопредседатели МГ ОБСЕ также приветствовали усиление международного консенсуса с призывом к деэскалации и быстрому добросовестному возобновлению переговоров без каких-либо условий.

МГ ОБСЕ также подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с приветствием приверженности лидеров Армении и Азербайджана встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. «Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее», – подчеркнули в МГ ОБСЕ.

Напомним, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров провел рабочий завтрак с послами Азербайджана и Армении в Москве Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном, обсудив обострение конфликта на границе между республиками.

В Азербайджане отмечали, что по всей линии фронта сохраняется напряженная ситуация. Армения отметила роль РФ в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном.

Ситуация обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом конфликте между Азербайджаном и Арменией.





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