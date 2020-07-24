Иностранцам без теста на коронавирус могут отказать в перелете в Россию

24.07.2020, 23:30, Новости дня

Российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа, говорится в телеграмме Росавиации, разосланной аэропортам и авиакомпаниям в преддверии частичного открытия международного авиасообщения.

«Все иностранные граждане, прибывающие на территорию России: <…> могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-2019 (по решению авиакомпании-перевозчика)», – приводит текст телеграммы ТАСС.

Иностранным гражданам следует предоставлять результаты анализа, сделанного «не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России». «В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования, [иностранцы] обязаны пройти лабораторное обследование на территории РФ методом ПЦР в течение трех календарных дней», – уточняется в телеграмме.

Кроме того, им требуется по прилете заполнить анкеты на русском или английском языке.

При этом граждане России, прибывающие из-за рубежа, должны будут при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и разместить там данные о пройденном тестировании на коронавирус.

«Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус», – говорится в телеграмме. При этом россияне также должны будут заполнить анкету.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Кроме того, РФ решила возобновить выдачу виз гражданам Турции, Танзании и подданным Великобритании.



