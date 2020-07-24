“С захватчиками можно договариваться только об их капитуляции”. Сенцов прокомментировал грядущее перемирие на Донбассе

24.07.2020, 22:45, Новости дня

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе может обернуться разочарованием и потерями для Украины. Такое мнение в Facebook высказал украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

“После коварного убийства трех морпехов, неудачной эвакуации медика и издевательств оккупантов над его телом нам предлагают очередное перемирие с врагом. Кроме стандартных запретительных мер, которые применялись при прошлых неудачных попытках, военным не позволят вести разведку, инженерные работы и использовать беспилотники. Наблюдать за выполнением этих неуместных условий будут несколько сотен офицеров из Генштаба. Я здесь, на месте, целый день общался с военными. Цитировать, что говорят солдаты и офицеры об этом перемирии и главнокомандующем, нельзя, потому что приличных слов нет”, – написал Сенцов.

Он считает, что очередная “попытка договориться с [президентом РФ Владимиром] Путиным обречена на неудачу”.

“Она может обернуться не только разочарованием, но и потерями. С захватчиками можно договариваться только об их капитуляции!” – заключил Сенцов.

Схід. Після підступного вбивства трьох морпіхів, невдалої евакуації медика та знущання окупантів над його тілом, нам… Posted by Oleg Sentsov on Reede, 24. juuli 2020

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Сенцов был задержан в оккупированном Крыму и в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. Режиссер категорически отвергал обвинения.

В сентябре 2019-го Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.