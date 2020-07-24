В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова
24.07.2020, 22:45, Новости дня
В поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса Сулейманов, сын арестованного фигуранта второго симферопольского дела “Хизб ут-Тахрир”, гражданского журналиста Руслана Сулейманова.
Об этом вечером 24 июля проинформировало Facebook-сообщество правозащитников “Крымская солидарность”.
“Пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса Сулейманов. Ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлыкъ, 8. В последний раз его видели сегодня в начале 18.00. Жители Крыма, нам необходима ваша помощь в поиске малыша! Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлепанцы”, – говорится в сообщении.
Правозащитники отметили, что поисками мальчика занимаются сотрудники российской полиции и МЧС, а также обычные люди, которые “собираются и формируют небольшие мобильные группы”.
“22.00. На место приехал поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”, – волонтерское некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей”, – рассказали в “Крымской солидарности”.
📌 SOS!!! SOS!!! SOS!!!22.00 вечера. На место приехал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» — волонтёрское…
Posted by Крымская солидарность on Reede, 24. juuli 2020
27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. “Крымская солидарность” сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.
В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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