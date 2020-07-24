Участники протеста в Болгарии забросали здание правительства перепелиными яйцами

24.07.2020, 22:16, Новости дня

Участники мирных протестов в Софии, требующие отставки правительства и главного прокурора страны, забросали здание правительства Болгарии перепелиными яйцами.

Акция протеста в Софии началась в пятницу около 17.00 у Народного собрания (парламента) Болгарии, где ее участники исполняли патриотические песни. Затем протест переместился к зданию правительства страны, традиционное скандирование лозунгов «Мафия!» и «Отставка!» сопровождалось атакой перепелиными яйцами, которыми участники акции забросали административное здание, передает ТАСС.

В центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако ситуация спокойная, конфликтов между участниками и полицией нет. В ближайшие часы протесты продолжатся шествием по центральным улицам столицы. Движение транспорта будет блокировано. Мирные протесты проходят и в других болгарских городах.

В понедельник участники антиправительственной акции в столице Болгарии перекрыли центральные улицы Софии.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для этого стали действия прокуратуры, арестовавшей двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. По оценкам политологов, эти действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на Радева, который резко критиковал правительство Бойко Борисова. С того дня митинги и шествия под лозунгом «Защитим демократию!» стали ежедневными, их активными участниками стали молодые люди.



