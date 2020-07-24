В Германии проведут специальный концерт, чтобы понять, как защитить массовые мероприятия от коронавируса

24.07.2020, 21:44, Новости дня

22 августа в Лейпциге в рамках научного эксперимента пройдёт концерт исполнителя Тима Бендцко, пишет The Guardian: все участники концерта будут снаряжены специальными отслеживающими движение устройствами и обработаны особым дезинфицирующим средством. С помощью эксперимента, немецкие учёные хотят понять, как можно предотвратить распространение коронавируса на массовых мероприятиях.



Reuters

Немецкие учёные планируют снарядить 4 тысячи фанатов музыки отслеживающими устройствами и бутылками с дезинфекционным средством, чтобы выяснить способы предотвращения распространения коронавируса на крупных концертах в помещениях, пишет The Guardian.

Согласно информации издания, эксперимент намереваются провести на закрытом стадионе в Лейпциге 22 августа, где пройдёт концерт исполнителя Тима Бендцко. На данный момент идёт набор добровольцев. Они будут носить на себе специальные устройства отслеживающие контакты, закрепляемые вокруг шеи: эти устройства будут собирать данные о движениях каждого человека и его расстоянии от других посетителей концерта.

Кроме того, перед началом концерта все зрители обработают руки специальным дезинфекционным раствором, который не только покрывает защитным слоем, но и позволит учёным просканировать помещение с помощью ультрафиолета, чтобы иметь лучшее представление о возможных путях передачи вируса.

Как пишет The Guardian, стоимость проекта оценивается в €990 000. Организаторы эксперимента отмечают, что его целью является выявление способов того, как массовые культурные мероприятия могут проводиться без угрозы здоровья населению. Издание отмечает, что запрет на концерты с тысячей и более зрителей действует в Германии минимум до конца августа.

Чтобы эксперимент в Лейпциге не привёл к новой вспышке заболевания, все его участники пройдут тест на коронавирус за 48 часов до начала концерта, пишет издание. Помимо этого, всем посетителям будут выданы защитные маски. Согласно информации The Guardian, к минувшему понедельнику в число добровольцев записалось уже 775 человек. В ходе эксперимента добровольцам надо будет отработать три сценария: в рамках первого они будут вести себя на концерте также, как и до пандемии, входя на стадион через два главных входа и займут свои места. В рамках второго сценария посетители зайдут через восемь входов, кроме того, каждое втрое кресло на стадионе занять будет нельзя. Согласно третьему сценарию, на стадион впустят только 2 тысячи зрителей, которым надо будет строго держать дистанцию не менее 1,5 метра.