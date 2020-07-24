В Харькове в ДТП попали сразу пять машин

24.07.2020, 20:30, Новости дня

В Харькове 24 июля в ДТП попали сразу пять машин. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

В результате аварии, которая произошла на улице Гвардейцев-Широнинцев, травмы получили два человека – водитель автомобиля Volkswagen и пассажирка Chevrolet Lacetti. Пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Фото: hk.npu.gov.ua