В Харькове в ДТП попали сразу пять машин

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24.07.2020, 20:30, Новости дня

В Харькове 24 июля в ДТП попали сразу пять машин. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

В результате аварии, которая произошла на улице Гвардейцев-Широнинцев, травмы получили два человека – водитель автомобиля Volkswagen и пассажирка Chevrolet Lacetti. Пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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