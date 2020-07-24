В Харькове в ДТП попали сразу пять машин
24.07.2020, 20:30, Новости дня
В Харькове 24 июля в ДТП попали сразу пять машин. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
В результате аварии, которая произошла на улице Гвардейцев-Широнинцев, травмы получили два человека – водитель автомобиля Volkswagen и пассажирка Chevrolet Lacetti. Пострадавших доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
Фото: hk.npu.gov.ua
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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