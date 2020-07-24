Россиянам дали рекомендации для поездок в Турцию

24.07.2020, 20:30, Новости дня

Посольство РФ в Анкаре опубликовало рекомендации для граждан нашей страны, желающих посетить Турцию. В частности, сообщается, что для посещения республики не требуются результаты теста на коронавирус, а перед паспортным контролем туристам будут измерять температуру.

«Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры», – цитирует РИА «Новости» сообщение посольства.

Отмечается, что при выявлении людей с повышенной температурой будет проводиться изучение симптомов, а в случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещен в карантин и направлен в госпиталь для обследования.

«В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода – лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в управление здравоохранения», – сообщило посольство.

В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в двухнедельный карантин, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры, уведомила российская дипмиссия.

При отсутствии случаев заболевания COVID-19 по прилету пассажиры смогут покинуть аэропорт с соблюдением определенных правил. «Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических аэропортах страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость 15 евро», – говорится в сообщении посольства.

Туристам рекомендуют учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Масочный режим сохраняется как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир, что приблизительно составляет 9 тыс. 300, предупредило посольство.

«Со своей стороны, рекомендовали бы российским гражданам в обязательном порядке приобретать медицинские страховки. По информации турецких властей, разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19. Их можно будет приобрести, по сообщениям турецких властей, у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн», – отметили в посольстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. После этого представители операторов «Интурист», Anex Tour и TUI сообщили, что готовы возобновить отправку российских туристов в Турцию.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что из стран, с которыми с 1 августа РФ возобновит авиасообщение, самой актуальной будет Турция, но спрос на нее, скорее всего, превысит предложение.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом.