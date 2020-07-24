 

Ослабление США назвали «постоянной целью» России

24.07.2020, 20:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава национальной разведки США Уильям Иванина полагает, что «постоянной целью» РФ якобы является «ослабление» Соединенных Штатов. По его словам, Москва будто бы занимается распространением дезинформации, чтобы «подорвать уверенность в демократических процессах» выборов.

«Постоянная цель РФ – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, РФ продолжает распространять дезинформацию в США, которая направлена на подрыв доверия к нашему демократическому процессу и очерняет то, что она рассматривает как антироссийский «истеблишмент» в Америке», – передает РИА «Новости» текст заявления главы нацразведки США.

Иванина утверждает, что чуть более чем за 100 дней до выборов были зафиксированы попытки получить доступ к «частным каналам общения американских политических штабов, кандидатов и других политических целей».

«Наши противники стремятся взломать нашу выборную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать, как подозрительные кибер-игроки пытаются получить доступ к сетям в США на уровне штатов и федеральном уровне», – добавил он.

Кроме того, по его словам, некие иностранные державы «продолжают использовать инструменты влияния в социальных и традиционных медиа, пытаясь изменить предпочтения избирателей» и посеять раздор.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого–то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

Россия неоднократно отвергала обвинения в приписываемых ей кибератаках на другие государства. Путин регулярно призывает объединить усилия мирового сообщества, чтобы нейтрализовать масштабы киберугроз и выработать правила поведения в киберпространстве. Однако, как сообщал российский лидер, вразумительного ответа от партнеров не последовало.





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