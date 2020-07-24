 

Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

24.07.2020, 20:30, Новости дня

Китай является “новой тиранией”, заявил 23 июля в президентской библиотеке США в штате Калифорния государственный секретарь Майк Помпео. Его цитирует сайт Госдепартамента США.

“Как президент [США Дональд] Трамп очень ясно дал понять, нам нужна стратегия, которая защищает американскую экономику и, на самом деле, наш образ жизни. Свободный мир должен победить эту новую тиранию… Генеральному секретарю [КНР] Си [Цзиньпину] не суждено вечно тиранизировать внутри и за пределами Китая, если мы не допустим этого”, – сказал Помпео.

Госсекретарь США призвал “признать жесткую правду” и действовать, “если хотим свободного 21-го века, а не китайского века, о котором мечтает Си Цзиньпин”.

Отношения между США и Китаем в последние месяцы серьезно ухудшились на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, первые случаи которой были подтверждены в китайском Ухане в конце 2019 года. Трамп и другие американские чиновники неоднократно обвиняли официальный Пекин в сокрытии масштабов вспышки на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии.

Кроме того, в июле 2020 года США ввели санкции против властей Китая в связи с принятием закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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