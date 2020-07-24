 

Найден способ предотвращения инсульта

24.07.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУченые из Австралии представили препарат для предотвращения инсульта и сердечного приступа. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи из австралийского университета Monash University, моделируя сердечный приступ у лабораторных мышей выяснили, что на образование тромбоцитов влияет один из ферментов в организме – фосфоинозитид-3-киназа класса II. После его искусственного удаления тромбы переставали образовываться, передает РИА «Новости».

На протяжении двух лет ученые выясняли свойства фермента на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они обнаружили на срезах тромбоцитов слегка измененную мембрану, которая предотвращала прикрепление тромбоцитов друг к другу и к стенкам сосудов. Это происходило при изменении циркуляции крови в преддверии сердечного приступа. Фермент усиливал свертываемость крови, из-за чего происходил приступ.

Ингибирование этого фермента позволяло предотвращать инсульты и сердечные приступы, вызванные закупоркой сосудов.

Ранее американские ученые-кардиологи нашли способ восстановления сердца после инфаркта.

Напомним, что врач-диетолог Арина Смолова сообщила, что игристое вино, в частности шампанское, в небольших количествах полезно для мозга.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / “Не для наказания”. В ВСУ пояснили, зачем собирают данные на военнослужащих-майдановцев

15.07 / СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

27.06 / Independent – Джонсон пообещал конструктивный диалог с Брюсселем, но не исключил и «жёсткого» разрыва с ЕС

17.07 / Трутнев допустил возможность скорого назначения врио главы Хабаровского края

09.07 / Delivery Club заявил о выплате большинству курьеров долгов по зарплате

30.06 / “Мальорка” разгромила “Сельту” Смолова, забив пять мячей

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

29.06 / Москалькова поддержала идею многодневного голосования

20.07 / Тело новорожденной девочки обнаружено в Москве-реке

09.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска