Африканское командование США: «группа Вагнера» активно участвует в конфликте в Ливии
24.07.2020, 19:20, Новости дня
Африканское командование США (AFRICOM) получает все больше свидетельств того, что Россия через «группу Вагнера» продолжает размещать военную технику в Ливии, способную проводить там кинетические операции.
«Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера, – заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг, начальник операций AFRICOM. – Данные визуальной разведки продолжают разоблачать их постоянные отрицания».
По оценкам, Российская Федерация продолжает нарушать резолюцию СБ ООН 1970 года, активно поставляя военную технику и бойцов на передовые линии конфликта в Ливии.
Как отмечает AFRICOM в серии пресс-релизов, США оценивают, что Россия снабжала силы Вагнера, действующие в Ливии, бронетехникой, системами ПВО, боеприпасами и другими материалами, что еще больше осложняет ситуацию и увеличивает риск ошибок и приводит к продолжению насилия в Ливии.
«Снимки отражают широкие возможности участия России, – сказал американский армейский бригадный генерал Грегори Хэдфилд, заместитель начальника разведки AFRICOM. – Они продолжают попытки закрепиться в Ливии».
Последние кадры подробно показывают объем оборудования, поставляемого «группе Вагнера». Российские военно-транспортные самолеты, в том числе Ил-76, продолжают поставлять оружие и технику «группе Вагнера». Российские средства ПВО, в том числе SA-22, присутствует в Ливии и обслуживаются российскими специалистами, в том числе – «группой Вагнера» или ее доверенными лицами. Фотографии также показывают, что в Ливии есть военные грузовики «группы Вагнера» и российские бронемашины с усиленной противоминной защитой.
«Тип и объем оборудования демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи, и указывают на то, что российское Министерство обороны поддерживает эти операции», – сказал Геринг.
В мае Африканское командование США сообщило, что по меньшей мере 14 самолетов Ми-29 и Су-24 были переправлены из России в Сирию, где их российские опознавательные знаки были закрашены, чтобы скрыть национальную принадлежность. Затем самолеты были доставлены в Ливию, что является нарушением эмбарго СБ ООН на поставку оружия. Африканское командование США оценивает, что боевые самолеты активно используются в ливийском воздушном пространстве.
AFRICOM ранее предоставило фотографические доказательства того, что «группа Вагнера» установила наземные мины и самодельные взрывные устройства (СВУ) в гражданских районах в Триполи и вокруг них, что поставило под угрозу жизнь мирного населения.
Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует «группу Вагнера» в Ливии для установления долгосрочного российского присутствия в Средиземноморском регионе.
«Участие России очевидно – о чем Кремль лжет каждый раз, когда они отрицают это», – сказал полковник Крис Карнс, директор по связям с общественностью AFRICOM.
США поддерживают политическое решение военного конфликта в Ливии и побуждают все стороны придерживаться эмбарго СБ ООН на поставку оружия в эту страну.
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Русская служба «Голоса Америки»
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