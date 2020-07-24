Драки армян и азербайджанцев в Москве. Число задержанных выросло до 25

24.07.2020, 19:18, Новости дня

Несколько новых стычек между выходцами из Азербайджана и Армении произошли в Москве, число задержанных участников конфликтов выросло до 25. Об этом 24 июля сообщило на своем сайте управление МВД России по Москве.

Ведомство угрожает депортацией нарушителям общественного порядка.

“Неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись”, – говорится в сообщении МВД.

По данным ТАСС, речь идет об инциденте в азербайджанском ресторане на улице Братиславской. куда ворвались семеро выходцев из Армении с деревянными битами; официант бежал через черный ход.

В ответ в районе Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянину, владелец пострадал.

Вечером 23 июля в Москве произошла массовая драка членов азербайджанской и армянской диаспоры, один человек получил ножевое ранение.

Драки в столице РФ начались на фоне пограничного конфликта Азербайджана и Армении, который продолжается с 12 июля.