На Банковой чувствуют, что Зеленский в разобранной форме, и постараются приготовить ему какую-то программу “обновления обновления”

24.07.2020, 19:18, Новости дня

Остался всего месяц до Дня независимости Украины. Кажется, будет интересно, для этого имеются особые основания.

30-летний юбилей предстоит в следующем году, серьезная символическая веха, требующая подведения итогов и обозначения новых ориентиров. Есть что сравнить и с юбилейными 2001 и 2011 годами, и ожидания с результатами. Но и нынешняя некруглая дата является хорошим поводом для политических игроков сделать свои заявки на новый политический сезон, который традиционно отсчитывается в Украине от 24 августа.

Предыдущие два раза тоже были необычными. В 2018 году парад и прочие сопровождающие мероприятия были официальным стартом неофициальной на тот момент президентской кампании для Петра Порошенко, который ринулся догонять Юлию Тимошенко, презентовавшую свой “Новый курс” еще в июне. Президентские “Армія. Мова. Віра”, заявленные в январском обращении к Верховной Раде, стали обретать зримые черты.

В 2019 году летнего перерыва из-за внеочередных парламентских выборов не было, и первый парад Зеленского венчал его электоральные победы и демонстрировал народу в качестве главы государства и главнокомандующего. Подготовленное шоу должно было засвидетельствовать изменение официального стиля подобных торжеств в соответствии с ожиданиями тотального обновления. Недовольные результатами выборов и заявленными приоритетами новой власти граждане ответили маршем защитников и шествием достоинства.

За минувший год недовольных заметно прибавилось, ожиданий обновления радикально убавилось, Зеленский перестал быть сколько-нибудь сюрпризом, сильно потускнел и не демонстрирует былого щенячьего оптимизма. Входить в такой разобранной форме в новый сезон абсолютно противопоказано, и на Банковой, наверное, это чувствуют и постараются приготовить для главы государства какую-то программу “обновления обновления”, подходящую для презентации в рамках отмечания Дня независимости. А что делать, если президент-новатор сам успел устареть раньше, чем что-то сумел поменять. Это досадное обстоятельство нужно как-то пояснить и что-то предложить в попытке оживить интерес к тому, кто заявлял о себе как о лидере перемен, а нынче ведет себя порой, как утомленный властной рутиной престарелый номенклатурщик.

Насколько такая реанимирующая операция в конце лета – начале осени окажется не то, что даже успешной, а хотя бы способной вызвать сколько-нибудь повышенный общественный интерес, можно будет судить о потенциале самокоррекции президента Зеленского и тех людей, которыми он решил себя окружить. Судя по итогам первого полугодия 2020 года в исполнении этой команды, чуда ожидать неоткуда и не от кого, но стоит внимательно понаблюдать за попытками посрамить общественное мнение, которое все больше складывается не в пользу “слуг”.

Власть не может не учитывать, что на День независимости обязательно постараются повторить в большем масштабе и интенсивности свое прошлогоднее выступление оппозиционные силы, которые за минувший год так и не нашли лидера поубедительней Петра Порошенко. Они будут стремиться исполнить на этот раз протест погромче и погорячее и задать тем самым высокую ноту на политическую осень, с которой связывают надежды на окончательный крах общественной поддержки “слуг”. Значит, перед Банковой стоит задача не только повыгоднее перепрезентовать Зеленского, но и нейтрализовать каким-то образом протест, маргинализировать его. Какие будут выбраны шаги и методы, тоже заложит основы политического противоборства на следующий сезон, подготовка к которому идет уже где-то прямо сейчас. Оставшийся месяц для принятия важных решений – это очень мало. 24 августа посмотрим, кто подготовился лучше, а кто, может, не подготовился вообще.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора