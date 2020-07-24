Юрист объяснил, почему родители обязаны заплатить за разбитую ребенком статую в Царском Селе

24.07.2020, 19:08, Новости дня

За все шалости несовершеннолетнего ребенка несут ответственность его родители или опекуны, поэтому музей в праве предъявить им чек за реставрацию фигуры, которую разбил их малыш, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Олег Сухов.

В Екатеринском парке музея-заповедника «Царское Село» ребенок опрокинул «Бюст умирающего гиганта» XVIII века, в результате чего у фигуры треснула голова и появились сколы. В музее сообщили, что родители будут обязаны оплатить полную стоимость реставрации памятника. Сумма пока неизвестна.

«Конечно, вне зависимости от того, защищается ли государством памятник архитектуры или иные какие-то скульптуры, ответственность несут граждане, которые виновны в причинении ущерба. То есть если мы говорим о несовершеннолетних детях, как в данном случае, то ответственность несут родители или опекуны», – говорит Сухов.

Юрист рассказывает, что иногда подобные случаи несут характер регресса: восстановление производится за счет государственных бюджетных средств, либо за счет фондов, которые привлечены помогать в реставрации. Также нередко элементы искусства страхуют, что частично или полностью может покрыть стоимость починки бюста. Тем самым родителям может быть выставлен не полный чек, а только «непокрытая» часть расходов.