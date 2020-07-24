Молодым семьям помогут с покупкой жилья комфорт-класса

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24.07.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМолодые российские семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить средства на покупку квартир класса «комфорт», сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье эконом-класса, теперь же их разрешат потратить для покупки более дорогих квартир, а также для рефинансирования ипотеки.

«Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей – 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет», – отмечается в сообщении.

Приоритет на помощь получат многодетные семьи. Выплаты будут доступны в 83 российских регионах, на реализацию этой программы направили 5 млрд рублей.

Программа будет распространяться на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 родился либо родится третий и последующие дети, уточняет «Интерфакс».

В конце июня глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о возможном снижении ипотечных ставок в будущем. Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в РФ могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.





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