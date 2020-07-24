 

Захарова жестко ответила на предложение Помпео об антикитайской коалиции

24.07.2020, 18:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМосква удивлена вызывающим тоном высказываний госсекретаря Майка Помпео о создании международной антикитайской коалиции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Удивляет вызывающий тон высказываний Помпео, содержащих уже, к сожалению, ставшие привычными для внешнеполитической лексики США грубости в адрес КНР, ее общественно-политического строя и руководства страны», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат пояснила, что Вашингтон провоцирует напряженность в отношениях с Пекином, это вредит как и американо-китайским отношениям, так и международной обстановке в целом.

«Эти две страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и играют важную роль в мировых делах. Вместе с другими участниками «пятерки» они несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности», – подчеркнула Захарова.

Москва расценивает заявление Помпео как очередную попытку осложнить российско-китайское партнерство и «вбить клин» в дружественные связи между Россией и Китаем.

«Намерены и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое рассматриваем как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире», – заключила представитель МИД.

Ранее Захарова называла заявление Помпео попыткой спровоцировать Россию и Китай.

Напомним, США собрались создать международную коалицию для противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД писала о намерении американского лидера Дональда Трампа позвать Россию в антикитайскую коалицию.





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