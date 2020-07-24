 

«Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса

24.07.2020, 18:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийскому центру «Вектор» разрешили проводить клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Премьер Михаил Мишустин ранее заявлял, что четыре российские вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам испытания находятся на финальной стадии.

Напомним, первых добровольцев уже выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19.





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