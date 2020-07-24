Арбитраж ВТО принял сторону РФ в споре с ЕС

24.07.2020, 17:48, Новости дня

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии РФ к Европейскому союзу по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер, говорится в итоговом докладе арбитров по спору, инициированному Москвой в мае 2015 года.

Как сообщил эксперт, хорошо знакомый с данной тяжбой, говоривший на условиях анонимности, третейская группа «поддержала жалобу РФ о том, что применяемая Европейским союзом «методология определения цены» в антидемпинговых расследованиях представляет собой нарушение правил ВТО», передает ТАСС.

Так, третейская группа установила, что применяемая европейской стороной методология систематически приводила к тому, что цена энергии в конечной цене российской продукции «искусственно и ненормально» занижалась, что также противоречит правилам организации, сказал эксперт.

Также получила поддержку позиция российской стороны о том, что несогласие ЕС с заявленной российскими производителями сварных труб ценой их продукции, не соответствует этим правилам ВТО.

Вместе с тем, арбитраж не согласился с мнением РФ о том, что базовые регулирующие правила ЕС по антидемпингу как таковые, касающиеся определения «нормально цены» на товары, не соответствуют соглашениям в рамках ВТО.

Минэкономразвития в свою очередь сообщило, что Третейская группа в рамках ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по «энергокорректировкам» и рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации.

Отмечается, что министр экономического развития РФ Максим Решетников приветствовал выводы органа ВТО. «Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», – подчеркнул глава ведомства.

В августе прошлого года газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги членства РФ в ВТО.