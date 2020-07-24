 

Бабарико в Белоруссии предъявлено новое обвинение

24.07.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСледователи предъявили новое обвинение претендовавшему на пост президента Белоруссии бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.

«Действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей (около 11,7 млн долларов) и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст. 431 (дача взятки) на ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты, после чего в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

Напомним, Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным. Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.





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