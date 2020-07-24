ООН призвала Польшу предоставлять убежище беженцам

24.07.2020, 17:16, Новости дня

В ООН призвали Польшу обеспечить беженцам в стране получение убежищ, международной защиты в соответствии с международными обязательствами, принятыми страной.

«Управление верховного комиссара ООН, агентство ООН по делам беженцев, призывает правительство Польши обеспечить, чтобы люди, желающие получить международную защиту, имели доступ к территории и убежищу в Польше в соответствии с международными обязательствами, принятыми страной», – цитирует РИА «Новости» заявление управления.

В четверг ЕСПЧ постановил, что отказ Польши от процедур получения убежищ некоторым беженцам нарушает статьи европейской конвенции о правах человека.

В ООН, принимая к сведению решение ЕСПЧ, предложили помочь польским властям в выполнении своих обязательств.

«Поиск убежища является одним из основных прав человека, которое гарантируется как законодательством ЕС, так и международным законодательством о беженцах, включая Конвенцию о беженцах 1951 года, подписанную Польшей», – подчеркнули в организации.

В конце 2017 года Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с ЕС национальных квот по приему мигрантов.