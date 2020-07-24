 

Россия возобновит авиасообщение только с тремя странами

24.07.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАвиакомпании РФ в пятницу получат официальное уведомление о возобновлении полетов в Британию, Танзанию и Турцию, перевозчики смогут открыть продажу билетов по этим направлениям, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Решение о возобновлении полетов на принципах взаимности согласовано авиавластями наших стран, проработано МИД и Роспотребнадзором. Российские авиакомпании готовились к возобновлению международных рейсов, сегодня же Росавиация уведомит их о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов этих государств, и компании в ближайшее время приступят к продажам авиабилетов», – сказал Дитрих в эфире «России 24», передает ТАСС.

По его словам, на первом этапе рейсы в эти страны будут оправлять только из аэропортов Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону.

«Для этих городов будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города – не более 200 человек в сутки», – добавил глава ведомства.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение. Она поясняла, что РФ открывает авиасообщение только с тремя странами, поскольку правительство не желает спровоцировать новые завозные случаи коронавируса на территории Российской Федерации.





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