Устроившего взрыв преподавателя академии имени Можайского отправили на принудительное лечение

24.07.2020, 15:53, Новости дня

Подозреваемый во взрыве в Петербургской военно-космической академии имени Можайского педагог Рифат Закиров по решению суда отправлен на принудительное лечение, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Военный суд освободил Закирова от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, поместив его в данную организацию», – уточнили в пресс-службе ТАСС.

Напомним, 2 апреля 2019 года в одном из служебных помещений академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Предположительно взорвалась мина ТМ-57. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело. СМИ сообщали, что причастным ко взрыву мог быть преподаватель, полковник Рифат Закиров.

В январе 2018 года в Петербурге началось слушание дела первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова, который, по версии следствия, планировал устроить теракты, взорвав тележку с мороженым и расстреляв сослуживцев. Молодого человека также отправили на принудительное лечение.