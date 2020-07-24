В Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

24.07.2020, 15:53, Новости дня

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон» в преддверии празднования Дня Военно-морского флота спущен на воду на судостроительном предприятии «Залив» (Керчь), информирует Минобороны.

Генеральный директор завода «Залив» Игорь Обрубов сообщил на церемонии спуска «Циклона» на воду, что это первый корабль из трех данного проекта, которые строятся на предприятии.

«И успешная работа, которую коллектив «Залива» демонстрирует, выполняя текущие заказы для министерства обороны, является дополнительным подтверждением тому, что и в будущем предприятие оправдает доверие государства, поручающего «Заливу» стратегически важные проекты», – передает РИА «Новости» слова Обрубова.

Напмним, в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками судостроительного завода «Залив» сообщил, что российские власти намерены субсидировать 30% стоимости судна для заказавших их на верфях в Крыму.

Путин также сообщил, что заложенные в Керчи в понедельник, 20 июля, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Кроме того, он рассказал, что строительство в РФ серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.



