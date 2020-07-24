 

Устроившего взрыв преподавателя академии имени Можайского отправили на принудительное лечение

24.07.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПодозреваемый во взрыве в Петербургской военно-космической академии имени Можайского педагог Рифат Закиров по решению суда отправлен на принудительное лечение, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Военный суд освободил Закирова от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, поместив его в данную организацию», – уточнили в пресс-службе ТАСС.

Напомним, 2 апреля 2019 года в одном из служебных помещений академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Предположительно взорвалась мина ТМ-57. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело. СМИ сообщали, что причастным ко взрыву мог быть преподаватель, полковник Рифат Закиров.

В январе 2018 года в Петербурге началось слушание дела первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова, который, по версии следствия, планировал устроить теракты, взорвав тележку с мороженым и расстреляв сослуживцев. Молодого человека также отправили на принудительное лечение.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / “Вышли из бури”. В Италии объявили об окончании самого тяжелого периода пандемии

26.06 / Полиция оценила заявление вдовы сына Хрущева о его смерти

02.07 / В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

03.07 / Sky News – «худший скандал в истории британского акушерства» — британские полицейские проверят больницу, где загубили сотни новорождённых

14.07 / Американец грозил убить пассажиров самолета за отказ признать Иисуса чернокожим

07.07 / Шмыгаль: Отставка Смолия была несколько эмоциональной. Не хочется использовать другие слова

11.07 / В этом году с самыми масштабными учениями в Европе у США не задалось — уже планируют на следующий, но скромнее

06.07 / Водительские права планируется использовать для услуг банков

28.06 / В трех штатах США зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19

05.07 / Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска