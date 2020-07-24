 

Муфтий Татарстана возмутился запрету на ношение хиджаба в колледже

24.07.2020, 15:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРуководитель духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин выразил сомнения по поводу законности запрета на ношение хиджаба в Свердловском областном медицинском колледже.

«Если даже в Конституции РФ есть упоминание о Боге, то насколько правомерны внутренние уставы и приказы, запрещающие студенткам ношение хиджаба?» – цитирует священнослужителя «Интерфакс».

Ранее абитуриентка колледжа сообщила, что ей запретили носить хиджаб в этом колледже. По мнению Самигуллина, запрет ущемляет право мусульманок на получение образования.

В 2014 году Госдума приняла закон о школьной форме, по которому на региональном уровне единые требования к одежде учащихся устанавливаются законодательством субъектов России. Отмечалось, что на местном уровне единые требования к форме учеников муниципальных общеобразовательных организаций могут быть введены актами местных представительных органов, если это предусмотрено законодательством региона.

Газета ВЗГЛЯД анализировала доводы сторон в дискуссии на тему проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

27.06 / В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

24.07 / Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями

12.07 / “Киев нужно менять”. Борислав Береза заявил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

26.06 / Иностранных экспертов заинтересовал механизм дистанционного голосования в Нижнем Новгороде

23.07 / Полтавская полиция опровергла обезвреживание захватчика

06.07 / ГБР вручило обвинительный акт Пашинскому по делу о стрельбе, он назвал его фейковым

24.06 / Гривна продолжает дорожать по отношению к доллару

30.06 / Смартфоны Xiaomi резко подорожают в 2021 году

07.07 / Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска