Экс-сотрудник Генпрокуратуры признался в применении насилия к полицейскому

24.07.2020, 15:08, Новости дня

Бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Игорь Мыльников признал вину в применении насилия против полицейского в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мыльникову предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Вину он признал и попросил столичный суд рассмотреть его дело в особом порядке», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что в случае особого порядка судопроизводства наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального.

Уголовное дело против Мыльникова зарегистрировали в Дорогомиловском суде Москвы 7 июля. В суде пояснили, что дело начнут рассматривать в особом порядке 31 июля.

Мыльников, по сообщениям СМИ, в состоянии алкогольного опьянения перепутал свой дом с чужим и устроил скандал. После этого его доставили в полицию, где он ударил сотрудника правоохранительных органов.