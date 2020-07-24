 

Мурашко предположил сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

24.07.2020, 14:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия движется курсом, по которому все ограничения из-за коронавируса могут быть сняты к февралю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что «мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», передает РИА «Новости».

Ранее директор института Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.

В то же время, в ВОЗ накануне заявили, что как минимум до 2021 года вакцину от коронавируса не будут применять массово.





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