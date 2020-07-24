Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море

24.07.2020, 14:53, Новости дня

В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Министерстве обороны России.

«Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса «Эра», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Военные планируют применить в ходе испытаний робототехнические комплексы и гидроакустику для определения наиболее перспективных средств мониторинга.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение недели разведку у российских границ вели 33 иностранных самолета-разведчика, также к границе приближались 10 беспилотных летательных аппаратов.