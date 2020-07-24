 

Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море

24.07.2020, 14:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Министерстве обороны России.

«Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса «Эра», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Военные планируют применить в ходе испытаний робототехнические комплексы и гидроакустику для определения наиболее перспективных средств мониторинга.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение недели разведку у российских границ вели 33 иностранных самолета-разведчика, также к границе приближались 10 беспилотных летательных аппаратов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Россия платила афганским боевикам за убийства американцев

25.06 / В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

05.07 / Профессор Эйдельман назвал сроки второй волны коронавируса и уточнил, к чему готовиться

28.06 / Игорь Суркис призвал УАФ прекратить “заниматься профанацией”

18.07 / «Прогресс МС-15» подготовили к «сверхбыстрому» полету до МКС

05.07 / Всплеск заболеваемости COVID-19 омрачил празднование Дня независимости

19.07 / «Локомотив» обеспечил себе второе место в чемпионате РФ по футболу

19.07 / Создана искусственная кожа, которая распознает прикосновения

20.07 / Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

06.07 / Экс-муж Поклонской баллотируется на пост “мэра” Севастополя от партии племянника Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска