На Украине начали продавать сертификаты для улучшенных условий в СИЗО

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24.07.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа Украине ввели подарочные сертификаты для платных услуг в камерах следственных изоляторов, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська.

«Этот день настал! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! отныне минюст предлагает новую услугу – мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах», – написал Малюська в своем Facebook.

Он пояснил, что сертификат можно подарить знакомым, которые, в случае попадания в СИЗО, будут переведены в камеры с улучшенными условиями содержания.

За сертификат можно заплатить онлайн. Эта услуга доступна в СИЗО Киева, Харькова, Львова, Днепра, Чернигова, Винницы и других городов. Срок действия сертификата – полгода.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского 25 тыс. голосов набрала петиция о вреде здоровья от вышек 5G. После того, как такие документы набирают 25 тыс. голосов, они попадают к самому главе государства на рассмотрение.





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