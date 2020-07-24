 

Москва ответила на обвинения в связи с испытаниями противоспутникового оружия

24.07.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия провела испытания космического аппарата, не создавая угроз для других космических объектов, они проходили в рамках международного права, заявили в МИД.

«Проведенные Минобороны РФ 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права. По информации нашего военного ведомства, российский «спутник-инспектор» провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления», – сообщается на сайте МИД.

Заявления США, в которых эти исследования назвали «испытанием противоспутникового оружия», в ведомстве назвали очередным антироссийским выпадом.

«Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в том числе о реализации программ возможного задействования «спутников-инспекторов» и «спутников-ремонтников» в качестве противоспутниковых средств», – подчеркнули в министерстве.

15 июля Минобороны РФ сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат.

После этого космическое командование США заявило, что РФ в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.

Минувшей зимой российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245, что также сильно встревожило американских военных. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о той ситуации.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Сотрудников «Радио Свобода» и Би-би-си задержали на акциях протеста в Минске

21.07 / Карантин не является главным методом борьбы с пандемией, считают в ВОЗ

16.07 / Премьера Боснии и Герцеговины госпитализировали с COVID-19

22.07 / США потребовали от Китая закрыть генконсульство

14.07 / От COVID-19 к концу года умрет больше людей, чем от ВИЧ – Виктор Ляшко

28.06 / Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, четверо получили ранения

13.07 / Эксперт объяснила снижение интереса к медицинскому образованию у выпускников школ

23.07 / В мире выпустили первую коллекционную криптомонету

09.07 / Запасы пшеницы в регионах РФ оказались на минимуме за последние годы

24.06 / Biznes Alert – из-за сложной предвыборной ситуации в Белоруссии Польша пока не может вытеснить оттуда российский газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска