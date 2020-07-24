Москва ответила на обвинения в связи с испытаниями противоспутникового оружия

24.07.2020, 14:48, Новости дня

Россия провела испытания космического аппарата, не создавая угроз для других космических объектов, они проходили в рамках международного права, заявили в МИД.

«Проведенные Минобороны РФ 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права. По информации нашего военного ведомства, российский «спутник-инспектор» провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления», – сообщается на сайте МИД.

Заявления США, в которых эти исследования назвали «испытанием противоспутникового оружия», в ведомстве назвали очередным антироссийским выпадом.

«Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в том числе о реализации программ возможного задействования «спутников-инспекторов» и «спутников-ремонтников» в качестве противоспутниковых средств», – подчеркнули в министерстве.

15 июля Минобороны РФ сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат.

После этого космическое командование США заявило, что РФ в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.

Минувшей зимой российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245, что также сильно встревожило американских военных. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о той ситуации.