США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

24.07.2020, 14:42, Новости дня

США и Великобритания впервые обвинили Россию в испытаниях нового космического оружия, предназначенного для уничтожения спутников, пишет CNN. Как отмечает канал, по мнению Вашингтона, подобные шаги угрожают как миру в космосе, так и орбитальной группировке США, которая используется для многих целей, включая наблюдение за военным потенциалом России, Китая и Северной Кореи.



Reuters

США и Великобритания впервые обвинили Россию в том, что она недавно провела испытания космического противоспутникового оружия. По их словам, российский спутник произвёл запуск некого объекта, способного поражать различные цели на земной орбите, пишет CNN.

«Космическое командование США располагает доказательствами того, что РФ провела испытание противоспутникового оружия космического базирования без поражения целей», — заявило американское ведомство. По его словам, 15 июля Москва «вывела на орбиту со спутника «Космос-2543» новый объект».

Кроме того, Космическое командование США добавило, что данный объект появился рядом с другим российским спутником, который, вопреки декларируемым функциям, занимается вовсе не наблюдением.

«Подобные действия угрожают мирному использованию космического пространства и могут привести к появлению мусора, потенциально представляющего угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит благосостояние мира. Мы призываем Россию избегать проведения подобных испытаний в будущем», — заявил глава Космического управления Великобритании вице-маршал авиации Харви Смит.

С подобными обвинениями западные державы выступили на фоне обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов. В частности, США обвинили Россию в кибератаках на организации, которые разрабатывают вакцину против коронавируса, в нарушениях прав человека, а также в том, что Москва якобы назначала связанным с «Талибаном»* боевикам награды за головы американских военных в Афганистане.

Хотя Вашингтон обвинял Москву в испытаниях противоспутниковых вооружений и ранее, США впервые публично осудили Россию за стрельбы с применением «орбитального» оружия.

«Это в очередной раз доказывает, что РФ продолжает разрабатывать и испытывать системы космического базирования в соответствии с декларируемой Кремлём военной доктриной по применению средств, которые ставят под угрозу космическую группировку США и союзников», — подчеркнул глава Космического командования США генерал Джон Реймонд.

Российское и китайское противоспутниковое оружие — это одна из причин, послуживших основанием для создания Космических сил США, которые сейчас возглавляет Реймонд. При этом американские спутники играют очень большую роль во многих сферах. В частности, особенно большое значение США придают наблюдению за ядерной программой Северной Кореи и деятельностью российских и китайских военных. Последнее ставится весьма актуальным, учитывая опасения насчёт того, что Пекин и Москва способны всё более эффективно поражать спутники.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.