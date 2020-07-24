Китай потребовал закрыть американское консульство в Чэнду

24.07.2020, 14:35, Новости дня

Китай в пятницу потребовал, чтобы США закрыли консульство в городе Чэнду.

Для Вашингтона это было ожидаемым шагом после того, как администрация Трампа распорядилась закрыть китайское консульство в Хьюстоне.

Эти действия свидетельствуют о серьезном обострении американо-китайских отношений: эксперты предупреждают, что две супердержавы стоят на пороге новой холодной войны.

МИД Китая призвал Вашингтон пересмотреть «неправильное решение» о консульстве в Хьюстоне.

«Принятая Китаем мера является легитимным и необходимым ответом на неоправданный поступок США, – говорится в заявлении ведомства. – В американо-китайских отношениях сейчас сложилась не та ситуация, которую хотел бы видеть Китай».