 

Минфин выкупит еврооблигации на $806 млн за счет нового выпуска

24.07.2020, 14:31, Новости дня

Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму  $806 млн и заплатит за них  $846 млн. Облигации будут выкуплены за счет средств, полученных от новых еврооблигаций на $2 млрд, об этом говорится в сообщении Минфина на сайте биржи Еuronext.

Минфин предложил инвесторам выкупить облигации на  $434,819 млн с погашением в 2021 году за 104,5% от номинала и на  $371,341 млн с погашением в 2022 году за 105,5% от номинала. В сумме $806,160 млн.

Согласно сообщению, в результате сумма выкупа евробондов составит $846,150 млн.

23 июля Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под 7,25%.

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Яков Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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