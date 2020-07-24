Минфин выкупит еврооблигации на $806 млн за счет нового выпуска

24.07.2020, 14:31, Новости дня

Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму $806 млн и заплатит за них $846 млн. Облигации будут выкуплены за счет средств, полученных от новых еврооблигаций на $2 млрд, об этом говорится в сообщении Минфина на сайте биржи Еuronext.

Минфин предложил инвесторам выкупить облигации на $434,819 млн с погашением в 2021 году за 104,5% от номинала и на $371,341 млн с погашением в 2022 году за 105,5% от номинала. В сумме $806,160 млн.

Согласно сообщению, в результате сумма выкупа евробондов составит $846,150 млн.

23 июля Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под 7,25%.

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Яков Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.