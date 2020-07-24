Киев раскрыл результаты расшифровки черных ящиков сбитого в Иране Boeing

24.07.2020, 14:16, Новости дня

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета Boeing подтвердила факт нелегального внешнего воздействия на воздушное судно, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Расшифровка подтверждает факт нелегального внешнего воздействия на корпус самолета», – написал Енин в Twitter.

Он выразил благодарность партнерам, помогавшим в расшифровке черных ящиков украинского самолета, и сообщил, что Киев ждет визита иранской делегации для переговоров на следующей неделе.

Енин ранее заявил, что самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.

В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявлял, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.