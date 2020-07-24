 

Киев раскрыл результаты расшифровки черных ящиков сбитого в Иране Boeing

24.07.2020, 14:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРасшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета Boeing подтвердила факт нелегального внешнего воздействия на воздушное судно, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Расшифровка подтверждает факт нелегального внешнего воздействия на корпус самолета», – написал Енин в Twitter.

Он выразил благодарность партнерам, помогавшим в расшифровке черных ящиков украинского самолета, и сообщил, что Киев ждет визита иранской делегации для переговоров на следующей неделе.

Енин ранее заявил, что самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.

В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявлял, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Миссисипи отказался от флага с эмблемой конфедератов

11.07 / Politico – Белый дом нашёл кандидата на «многострадальный» пост советника по России в Совете нацбезопасности США

07.07 / Болсонару заболел. Он сдал тест на COVID-19 и начал принимать гидроксихлорохин

28.06 / В США может появиться 51-й штат

20.07 / Генсек ООН призвал отказаться от популизма ради победы над коронавирусом

02.07 / Байден опередил Трампа по популярности

02.07 / Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

25.06 / За сутки боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных

09.07 / В мире: Латвийский депутат выдал тайные мечты скрытых русофобов

22.07 / Премьер-министр заявил о необходимости технологического рывка в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска