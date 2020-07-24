 

Мел Гибсон переболел коронавирусом

24.07.2020, 14:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГолливудский актер и режиссер Мел Гибсон, у которого в апреле 2020 года обнаружили коронавирус, прошел лечение в калифорнийской клинике и выздоровел.

Информацию о болезни Гибсона подтвердил его представитель в эфире передачи Today.

«Он прошел лечение препаратом ремдесивир и затем неоднократно сдавал тесты на коронавирус. После лечения все они показали отрицательный результат, кроме того, у него были обнаружены антитела к коронавирусу», – цитирует ТАСС представителя актера со ссылкой на телекомпанию NBC.

В марте этого года американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон прошли лечение от коронавируса в Австралии.

Напомним, что по данным на 22 июля коронавирус нового типа обнаружен более чем у 15 млн человек в мире, большая часть случаев зарегистрирована в США.





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