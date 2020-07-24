Россия возобновляет международное авиасообщение из трех городов

24.07.2020, 13:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Напомним, 17 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что международное авиасообщение необходимо возобновить при сохранении ряда требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



