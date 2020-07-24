 

Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию

24.07.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну, сообщил представитель его предвыборного штаба.

«Да, прошедшей ночью Валерий Цепкало покинул Беларусь и сейчас находится в Москве. Его супруга Вероника сделает по этому поводу заявление на предвыборном митинге в 13.30 (совпадает с мск)», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, после того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.





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