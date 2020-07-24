 

Во Франции завершен предварительный анализ черных ящиков украинского лайнера

24.07.2020, 12:15, Новости дня

Международная группа по изучению черных ящиков сбитого Ираном украинского самолета завершила предварительный анализ данных во Франции, сообщает канадский Cовет по безопасности на транспорте.

«Работа в Париже завершена, но расследование еще далеко от завершения. Есть еще много ключевых вопросов, на которые необходимо ответить», – заявила председатель Совета Кэти Фокс.

Анализ проводило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Фокс не уточнила, что было установлено по результатам анализа.

Иран заявил, что его силы случайно сбили самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января, приняв его за ракету на фоне усиления напряженности в отношениях с США.





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