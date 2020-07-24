 

Союз армян РФ призвал власти жестко отреагировать на ситуацию с торговой сетью «Твой дом»

24.07.2020, 11:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян», — сообщил газете ВЗГЛЯД вице-президент Союза армян РФ Левон Муканян, комментируя отказ сети магазинов «Твой дом» азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова продавать армянские товары.

«Азербайджанская сторона всегда имеет один и тот же почерк — они сначала нападают, затем получают достойный контрудар, после чего  начинают провоцировать ситуации, подобные той, что произошла с сетью магазинов «Твой дом». Позиция Союза армян РФ в этом вопросе однозначная — недопустим перенос конфликта на границе Азербайджана и Армении на территорию других стран», — сказал вице-президент Союза армян РФ Левон Муканян.

В пятницу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары. Об этом же сообщил и глава ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. По его словам, магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка.

Посол Тоганян заявил, что в торговой сети «Твой дом» «все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане». Он назвал это провокацией, направленной «на то, чтобы превратить торговые точки в РФ в «Большой Нагорный Карабах». Дипломат утверждает, что менеджеры ТЦ открыто ссылаются на указание руководства, говоря о приостановке приема товаров, произведенных в Армении.

По мнению Муканяна, сейчас, также, как и в предыдущие годы, из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян в какой-то форме. Они это делают, отметил собеседник.

«Если власти Москвы, и в целом РФ это жестко не остановят, то это станет прецедентом для таких случаев в дальнейшем. И ситуация может стать необратимой, в том числе и для самих бизнесменов. Ведь им могут предъявить обвинения по статье экстремизм за разжигание межнациональной розни», — убежден Муканян.

«Мы надеемся, что российские власти дадут ситуации с сетью магазинов «Твой дом» правовую оценку, обратятся как к бизнесу азербайджанского происхождения, так и к общественным структурам, и к посольству Азербайджана, с призывом признать подобное поведение недопустимым», — подчеркнул вице-президент Союза армян России.

Ранее посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Газета ВЗГЛЯД писала, как московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Le Figaro – французов признали чемпионами агрессивного вождения в Европе

17.06 / Названы негативные последствия введения обязательного ЕГЭ по истории

04.07 / На МКАД столкнулись три машины, есть пострадавшие

01.07 / Памфилова пожурила Мишустина за голосование без маски

27.05 / У главы Удмуртии обнаружили коронавирус

06.07 / Зинедин Зидан: я устал от разговоров о судейской поддержке “Реала”

18.06 / В СПЧ назвали способ предотвратить фейки о голосовании по Конституции

18.05 / Установлена причина низкой смертности от коронавируса в России

17.05 / Защитник дортмундской “Боруссии” Загаду выбыл до конца сезона

02.07 / США об участии крымчан в российских опросах: Повторяем, что Крым – это Украина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска