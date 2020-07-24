В Госдуме отреагировали на указание героев «Звездных войн» в отметке о национальности

24.07.2020, 11:53, Новости дня

При указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Водолацкий заявил, что «это должны быть национальности, которые существуют, а не какие-то там аборигены, скифы или еще кто-то, киношные, скажем так, национальности, которые молодежь любит на своих тусовках упоминать», передает РИА «Новости».

«Должны быть указаны народы, исторически проживающие на территории России, а не выдуманные герои «Звездных войн», – подчеркнул он.

По мнению депутата, введение графы «национальность» в паспорте поможет сохранить культуру и традиции народов России: «Если в паспортах будет такая графа, человек сможет указать, чтобы на поколения вперед передавать принадлежность к какому-то народу или национальности. Я здесь не вижу каких-то противоречий, если это будет на добровольной основе».

Водолацкий добавил, что в ближайшее время состоится перепись населения, и жители РФ смогут указать свою национальность.

Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, управляющий директор Экспертного института социальных исследований Владимир Зорин считает, что введение графы «национальность» в российских паспортах не будет способствовать улучшению межнациональных отношений, так как в стране много смешанных браков.

Тема, по словам общественника, возникает уже не в первый раз. В данный момент одним из поводов для возобновления обсуждений является подготовка к всероссийской переписи населения.

Однако сама по себе перепись, как утверждает Зорин, уже содержит вопросы касательно национальности и языка, то есть дает полную картину о составе населения.

«В большинстве стран мира графы «национальность» в документах, утверждающих личность, нет. Есть только несколько государств на постсоветском пространстве. Наша современная национальная политика отвечает вызовам времени, отвечает международной ситуации и является одной из передовых в мире с точки зрения обеспечения прав личности на национальную принадлежность, родной язык и культуру», – добавил он.

Глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что введение графы «национальность» в паспорт может привести к злоупотреблениям: «Сейчас каждый самоидентифицирует свою национальность. У человека может быть отец узбек, мать украинка, но при этом он считает себя русским. А при записи в паспорт возникнут бюрократические критерии, проволочки (…) Поэтому самое главное, что все – граждане России. А национальность – она для себя, а не для документов. А то ведь так, по логике, можно начать и вероисповедание в паспорт вписывать. Хотя это личное дело каждого отдельного человека».

По его словам, в европейских странах имеет значение юридическая принадлежность к государству – гражданство, а не происхождение.

Глава башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что указание национальности в паспорте должно быть правом гражданина России, а не обязанностью: «Полагаю, в данном вопросе нужно руководствоваться Конституцией. В статье 26 четко сказано: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». Мы не возражаем против возврата в паспорт сведений о национальности, но категорически против того, чтобы ее указание было обязательным».

Председатель госсобрания – курултая Башкирии подчеркнул, что национальные вопросы – тема довольно тонкая: «Здесь нельзя действовать сгоряча и принимать поспешные решения. Тем более что мы живем в стране, где широко распространены межнациональные браки. Недопустимо, чтобы вопрос о национальности в паспорте ребенка стал камнем преткновения в семьях».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным.