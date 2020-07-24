Доступ к Айя-Софии закрыли из-за массового скопления людей

24.07.2020, 11:48, Новости дня

Власти Стамбула ограничили в пятницу доступ к проходу людей к собору Святой Софии из-за массового скопления людей.

«Дорогие гости, площадь возле Айя-Софии полностью заполнена желающими совершить намаз. Из-за пандемии проход ограничен. Наша Айя-София будет открыта для молитв до завтрашнего утра», – передает ТАСС сообщение губернатора Али Ерликая.

Как передает источник с места событий, площадь перед собором полностью заполнена паломниками. Некоторые из них занимали места ближе к Айя-Софии со вчерашнего вечера.

В настоящий момент в сам собор никого не пускают, поскольку, как ожидается, в 13.16 мск в нем пятничный намаз в числе первых совершит президент Турции Тайип Эрдоган, члены правительства и депутаты турецкого парламента. Лишь после этого внутрь будут пускать остальных желающих помолиться в Айя-Софии.

В обеспечении безопасности в окрестностях Айя-Софии задействованы сотни сотрудников правопорядка. Практически все близлежащие улицы полностью перекрыты, в связи с этим подойти к стамбульском собору можно только через 11 специально подготовленных пропускных пунктов.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении здания в мечеть. Мусульманские богослужения должны начаться там с 24 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. Также Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия.

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